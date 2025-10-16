16/10/2025 11:39
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息報3.46厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.46494厘，升4.077基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.53155厘，升0.089基點。
隔夜息報3.42417厘，升7.941基點；一周拆息升2.768基點，報3.4厘，兩周則跌0.108基點，報3.41321厘。長息方面，六個月拆息升3.268基點，報3.43268厘，一年期則升3.488基點，報3.35738厘。
港元匯價今日在7.7753-7.7714之間上落，最新報7.7718。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.42417
|+7.941
|一周
|3.4
|+2.768
|兩周
|3.41321
|-0.108
|一個月
|3.46494
|+4.077
|兩個月
|3.48298
|+4.488
|三個月
|3.53155
|+0.089
|六個月
|3.43268
|+3.268
|一年
|3.35738
|+3.488
