16/10/2025 17:47

《ＡＩ》調查：企業未為AI做好充分準備，初期階段已面臨挑戰

《環富通基金頻道16日專訊》思科近日發布的《思科人工智能準備度指數》(Cisco AI Readiness Index)調查，揭示香港企業在迎接AI機會與挑戰時的獨特現況。是次調查涵蓋30個市場、逾8000位AI決策者。針對全球以及本港企業使用人工智能的情況，主要有以下三大重點發現：



1. AI應用尤為重要：僅2%受訪港企為AI做好充分準備，為全球所有受訪市場中比例最低，他們將AI邁向實際應用的可能性為其他企業的10倍，並高出八成機會獲得實際成效。



2. AI代理崛起：71%受訪港企計劃部署AI代理，32%預期在一年內實現AI代理與員工協作，但具備足夠安全架構的企業寥寥無幾。



3. AI應用挑戰：調查顯示，企業在實現AI價值的初期階段已面臨挑戰，包括工作負載加重、GPU運算能力不足，以及缺乏整合的數據等。(wa)