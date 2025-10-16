25,888.51
-22.09
(-0.09%)
25,933
+28
(+0.11%)
高水44
9,259.46
+8.55
(+0.09%)
6,003.56
-71.71
(-1.18%)
2,754.31億
3,916.23
+4.02
(+0.103%)
4,618.42
+12.13
(+0.263%)
13,086.41
-32.34
(-0.247%)
2,603.29
+10.53
(+0.41%)
111,317.7800
+554.5000
(0.501%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.0679
歐元最佳客戶買入價
9.0791
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1480
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,888.51
-22.09
(-0.09%)
期指(夜)
高水44
25,933
+28
(+0.11%)
國企指數
9,259.46
+8.55
(+0.09%)
科技指數
6,003.56
-71.71
(-1.18%)
大市成交
2,754.31億
股票
2,500.78億
(90.795%)
窩輪
110.46億
(4.010%)
牛熊證
143.07億
(5.194%)
即時更新：16/10/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,370.42億
主板賣空
453.68億
(19.139%)
更新：16/10/2025 16:59
上証指數
成交：8,692.65億
3,916.23
+4.02
(+0.103%)
滬深300
4,618.42
+12.13
(+0.263%)
深証成指
13,086.41
-32.34
(-0.247%)
MSCI中國A50
2,603.29
+10.53
(+0.41%)
比特幣
資料由Binance提供
111,317.7800
+554.5000
(0.501%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0679
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0791
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1480
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0928
電匯客戶賣出
1.0870
更新：16/10/2025 19:20:21
最新重要數據
印度-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
15/10/2025 18:33
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.20%
公佈日期
15/10/2025 14:45
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
-0.30%
公佈日期
15/10/2025 09:30
即將公佈經濟數據
加拿大-新屋動工
即將公佈
16/10/2025 20:15
前值
24.58萬
市場預測
25.75萬
美國-連續申請失業救濟金人數
即將公佈
16/10/2025 20:30
前值
1.92百萬
市場預測
1.93百萬
最新
