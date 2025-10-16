16/10/2025 09:18

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.0968 -27.00 1歐元/人民幣 8.2755 +257.00 100日圓/人民幣 4.7077 +206.00 1港元/人民幣 0.9130 -4.10 1英鎊/人民幣 9.5210 +484.00 1澳元/人民幣 4.6215 +49.00 1紐元/人民幣 4.0644 +1.00 1新加坡/人民幣 5.4854 +82.00 1瑞郎/人民幣 8.9163 +458.00 1加元/人民幣 5.0581 -59.00 1人民幣/林吉特 0.5952 +6.50 1人民幣/俄羅斯盧布 11.0413 -1577.00 1人民幣/南非蘭特 2.4430 -31.00 1人民幣/韓元 199.7000 -86.00

《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0968，較上個交易日升27點子，兩連升，較市場預測偏強218點子，並創去年10月15日以來一年新高，上個交易日報7.0995。獲美國總統特朗普信任的聯儲局理事米蘭(Stephen Miran)表示，中美貿易緊張局勢近日再度升溫，為經濟前景帶來新的下行風險，這使聯儲局下調基準利率顯得尤為重要。米蘭一直主張在9月減息0.25厘的基礎上，再減息1.25厘。