16/10/2025 09:18
【聚焦人幣】人幣中間價升27點子兩連升，報7.0968創一年新高
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0968，較上個交易日升27點子，兩連升，較市場預測偏強218點子，並創去年10月15日以來一年新高，上個交易日報7.0995。
獲美國總統特朗普信任的聯儲局理事米蘭(Stephen Miran)表示，中美貿易緊張局勢近日再度升溫，為經濟前景帶來新的下行風險，這使聯儲局下調基準利率顯得尤為重要。米蘭一直主張在9月減息0.25厘的基礎上，再減息1.25厘。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0968
|-27.00
|1歐元/人民幣
|8.2755
|+257.00
|100日圓/人民幣
|4.7077
|+206.00
|1港元/人民幣
|0.9130
|-4.10
|1英鎊/人民幣
|9.5210
|+484.00
|1澳元/人民幣
|4.6215
|+49.00
|1紐元/人民幣
|4.0644
|+1.00
|1新加坡/人民幣
|5.4854
|+82.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9163
|+458.00
|1加元/人民幣
|5.0581
|-59.00
|1人民幣/林吉特
|0.5952
|+6.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0413
|-1577.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4430
|-31.00
|1人民幣/韓元
|199.7000
|-86.00