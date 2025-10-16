16/10/2025 11:51

【ＡＩ】智元發布新一代工業級交互式具身作業機器人精靈G2

《經濟通通訊社16日專訊》智元機器人今日舉行線上直播發布會，正式發布新一代工業級交互式具身作業機器人智元精靈G2。精靈G2以工業標準打造，搭載高性能運動關節、高精度力矩傳感器，集成先進的空間感知系統，支持快速學習部署，擁有出色的多模態語音交互能力，具備工業、物流、導覽等多場景通用能力。



據了解，智元精靈G2搭載NVIDIA Jetson Thor芯片，配備高精度力控雙臂，擁有19自由度的靈巧手和3D觸覺感知，5自由度腰腿搭配全向底盤，引入真機RL工具鏈。在安全性能方面，智元精靈G2配備了360環視魚眼和前後雙激光雷達，能夠在自主導航過程中主動避障。



目前，精靈G2已獲數億元訂單，並已開啟首批商用交付。(wn)