16/10/2025 08:55

【關稅戰】貝森特批李成鋼8月談判不請自來並發威脅言論

《經濟通通訊社16日專訊》中美貿易摩擦不斷，美國財長貝森特(Scott Bessent)公開指摘中國商務部國際貿易談判代表李成鋼8月底不請自來，態度強硬挑釁，就貿易發表「極具煽動性的言論」，暗指其可能「擅自做主」。他並稱李成鋼可能自認為是「戰狼」。



據中國商務部當時的聲明，李成鋼率團於8月24日至27日訪問加拿大，與加方共同主持召開中加經貿聯委會，之後赴美國華盛頓會見美方相關官員。但當時美國政府發言人明確表示，李成鋼訪美不是雙邊正式談判的一部分，並且他只跟美國副級政府官員會晤。



英國《金融時報》引述知情官員爆料，指李成鋼8月28日曾向華府發出威脅，宣稱美國如果不照北京行事，將面臨地獄之火（hellfire），中方會採取超過預期的報復行動。報道引述一名美國高層官員指出，北京政府內部各部門之間的鬥爭，正影響美中談判。



貝森特表示，李成鋼說「如果港口運費生效，中國將引發全球混亂」。他不相信中國希望成為混亂製造者，不過中國過去有戰狼外交的傳統，也許李成鋼自認是戰狼。(ry)(zz)