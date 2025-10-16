16/10/2025 11:14
【聚焦數據】廣東第三季出口增速加快至2.3%，前三季外貿增長3.8%
《經濟通通訊社16日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前三季度，廣東外貿進出口7.02萬億元(人民幣．下同)，較去年同期（下同）增長3.8%，佔全國外貿總值的20.9%。其中，出口4.48萬億元，增長1.4%；進口2.54萬億元，增長8.2%。
＊第三季度出口增速加快＊
前三季度，廣東進出口、出口、進口規模均逐季提升。其中，第一、二季度進出口分別為2.13萬億、2.41萬億元，第三季度繼續提升至2.47萬億元，增長3.5%，已連續9個季度實現同比正增長；出口方面，第一、二季度廣東出口分別增長1.2%、0.9%，第三季度增速加快至增長2.3%。
隨著內需潛力有效釋放，今年以來廣東進口單月持續保持同比正增長。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導體製造設備等主要商品進口值分別增長14.2%、34.3%、55.9%；食用水產品、糧食、金屬礦及礦砂進口量分別增加23.8%、15%、3.7%。(ry)
