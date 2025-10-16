16/10/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期匯率平開，報7.1238

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0968，較上個交易日升27點子，兩連升，較市場預測偏強218點子，並創去年10月15日以來一年新高，上個交易日報7.0995。中間價連兩日調升並強於市場預期，或凸顯監管層有意支撐人民幣匯價。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早平開，報7.1238。



獲美國總統特朗普信任的聯儲局理事米蘭(Stephen Miran)表示，中美貿易緊張局勢近日再度升溫，為經濟前景帶來新的下行風險，這使聯儲局下調基準利率顯得尤為重要。米蘭一直主張在9月減息0.25厘的基礎上，再減息1.25厘。



美國貿易代表格里爾和財長貝森特周三強烈譴責中國大幅擴大稀土出口管制，稱這對全球供應鏈構成威脅，但認為中國政府仍有可能改變立場，避免華盛頓採取措施與中國「脫勾」。(sl)