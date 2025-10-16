26,008.00
+97.40
(+0.38%)
26,021
+123
(+0.47%)
高水13
9,306.78
+55.87
(+0.60%)
6,070.14
-5.13
(-0.08%)
733.82億
3,922.77
+10.56
(+0.270%)
4,635.65
+29.36
(+0.637%)
13,178.63
+59.88
(+0.456%)
2,614.75
+21.99
(+0.85%)
111,271.2600
+507.9800
(0.459%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0590
歐元最佳客戶買入價
9.0879
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1730
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.03%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.01%
更新：14/10/2025 16:15
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.4264
更新：16/10/2025 10:05:48
最新
人氣
