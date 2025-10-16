25,888.51
-22.09
(-0.09%)
25,920
+15
(+0.06%)
高水31
9,259.46
+8.55
(+0.09%)
6,003.56
-71.71
(-1.18%)
2,754.31億
3,916.23
+4.02
(+0.103%)
4,618.42
+12.13
(+0.263%)
13,086.41
-32.34
(-0.247%)
2,603.29
+10.53
(+0.41%)
111,228.1100
+464.8300
(0.420%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0660
歐元最佳客戶買入價
9.0780
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1490
恒生指數
25,888.51
-22.09
(-0.09%)
期指(夜)
高水31
25,920
+15
(+0.06%)
國企指數
9,259.46
+8.55
(+0.09%)
科技指數
6,003.56
-71.71
(-1.18%)
大市成交
2,754.31億
股票
2,500.78億
(90.795%)
窩輪
110.46億
(4.010%)
牛熊證
143.07億
(5.194%)
即時更新：16/10/2025 17:47
可賣空股票總成交
2,370.42億
主板賣空
453.68億
(19.139%)
更新：16/10/2025 16:59
上証指數
成交：8,692.65億
3,916.23
+4.02
(+0.103%)
滬深300
4,618.42
+12.13
(+0.263%)
深証成指
13,086.41
-32.34
(-0.247%)
MSCI中國A50
2,603.29
+10.53
(+0.41%)
比特幣
資料由Binance提供
111,228.1100
+464.8300
(0.420%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0660
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0780
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1490
