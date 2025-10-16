16/10/2025 16:54

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌11點子，報7.1249

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1249，較上個交易日4時30分收盤價跌11點子，全日在7.1190至7.1278之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升22點子，報7.1275。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0968，較上個交易日升27點子，兩連升，較市場預測偏強218點子，並創去年10月15日以來一年新高，上個交易日報7.0995。中間價連兩日調升並強於市場預期，或凸顯監管層有意支撐人民幣匯價。



交易員指出，中間價連續調升的維穩信號明確，不過維穩力度還未見明顯增強，短期人民幣料保持偏穩走勢，等待中美貿易戰進展。



招商銀行資金營運中心報告指出，中間價連續調升，市場需把握結匯窗口；隨著季節性結匯時點的臨近，預計人民幣兌美元在年內仍有一定升值空間。(jq)