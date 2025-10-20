16/10/2025 13:41

【關稅戰】美媒：中國以稀土為武器，是「師夷長技以制夷」

《經濟通通訊社16日專訊》對於中國近期進一步加大稀土出口管制，美媒《華爾街日報》中文網發布分析文章指，中國選擇稀土作為武器，不是簡單的以牙還牙，而是傳遞重要訊息：中國策略仍是向華盛頓取經，以自身優勢將「師夷長技以制夷」付諸實踐。



文章指，在中美貿易戰中，美國的策略是「小院高牆」，即確定一小部分關鍵技術（小院），並加以保護（高牆）。此舉意在進行外科手術式的精準打擊，而非貿易戰中的地毯式轟炸。中國選擇的武器就是稀土，因為這是中國佔據主導地位的關鍵礦物，從筆記簿型電腦、電動汽車到先進的導彈系統，都離不開稀土元素。



該網另一篇分析文章還指出，在與美國的貿易對峙中，中國認為自己找到了對方的致命弱點：美國總統特朗普對股市的執著。中方之所以堅守強硬立場，是因為相信曠日持久的貿易戰將導致市場暴跌，特朗普會在推出新關稅之前讓步。(sl)