25,781.77
-245.78
(-0.94%)
25,713
-28
(-0.11%)
低水69
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
2,275.36億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
108,060.5900
-237.0700
(-0.219%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0570
歐元最佳客戶買入價
9.0289
英鎊最佳客戶買入價
10.3700
日圓最佳客戶買入價
5.1346
恒生指數
25,781.77
-245.78
(-0.94%)
期指(夜)
低水69
25,713
-28
(-0.11%)
國企指數
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
科技指數
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
大市成交
2,275.36億
股票
2,036.69億
(89.510%)
窩輪
102.23億
(4.493%)
牛熊證
136.44億
(5.996%)
22/10/2025 17:15
可賣空股票總成交
1,010.20億
主板賣空
173.57億
(17.181%)
22/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,415.25億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
滬深300
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
深証成指
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
MSCI中國A50
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
比特幣
資料由Binance提供
108,060.5900
-237.0700
(-0.219%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0570
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0289
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3700
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1346
