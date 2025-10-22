16/10/2025 16:35

【關稅戰】美擬延長「休戰」換推遲稀土新規，外交部重申管制符合國際通行做法

《經濟通通訊社16日專訊》美國財長貝森特暗示，美國可能延長關稅休戰期，來換取中國推遲實行稀土出口管制，並稱美國總統特朗普仍計劃與中國國家主席習近平會晤。與此同時，貝森特批評中國稀土出口管制措施，呼籲盟友共同努力實現「去中國化」。



中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上強調，中方已多次闡明在稀土出口管制和中美經貿問題上的立場。中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。



*美施壓停買俄油，外交部：單邊霸凌和經濟脅迫*



另外，美國總統特朗普昨稱已收到印度總理莫迪的保證，印度將停止從俄羅斯購買石油，「現在是時候讓中國也採取同樣的行動了」。林劍對此表示，中方已多次就該問題表明立場，中國同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作，正當合法。美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產業鏈供應鏈的安全穩定。



林劍並強調，中方在烏克蘭危機問題，一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹。中方堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。(sl)