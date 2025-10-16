26,009.77
+99.17
(+0.38%)
26,023
+125
(+0.48%)
高水13
9,307.35
+56.44
(+0.61%)
6,070.59
-4.68
(-0.08%)
736.08億
3,921.52
+9.31
(+0.238%)
4,634.18
+27.89
(+0.605%)
13,177.40
+58.65
(+0.447%)
2,614.78
+22.02
(+0.85%)
111,279.3400
+516.0600
(0.466%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0590
歐元最佳客戶買入價
9.0879
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1730
恒生指數
26,009.77
+99.17
(+0.38%)
期指
高水13
26,023
+125
(+0.48%)
國企指數
9,307.35
+56.44
(+0.61%)
科技指數
6,070.59
-4.68
(-0.08%)
大市成交
736.08億
股票
626.31億
(85.088%)
窩輪
34.35億
(4.666%)
牛熊證
75.42億
(10.246%)
即時更新：16/10/2025 10:07
可賣空股票總成交
2,838.73億
主板賣空
440.76億
(15.527%)
更新：15/10/2025 16:59
上証指數
成交：3,016.04億
3,921.52
+9.31
(+0.238%)
滬深300
4,634.18
+27.89
(+0.605%)
深証成指
13,177.40
+58.65
(+0.447%)
MSCI中國A50
2,614.78
+22.02
(+0.85%)
比特幣
資料由Binance提供
111,279.3400
+516.0600
(0.466%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0590
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0879
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1730
查看更多etnet精彩內容

【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
美元匯率-最大跌幅
CHF 美元/瑞郎
0.7936
-0.0029
-0.365%
THB 美元/泰銖
32.4220
-0.1080
-0.332%
JPY 美元/日圓
150.6260
-0.3660
-0.242%
更新：16/10/2025 10:05
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
14/10/2025 08:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
111,279.34
+516.06
+0.466%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,011.5500
+25.9400
+0.651%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5660
+0.0130
+2.351%
更新：16/10/2025 10:05
