16/10/2025 08:46

【外圍經濟】華爾街大行財報再告捷，大摩與美銀第三季業績均勝預期

《經濟通通訊社16日專訊》華爾街財報再告捷，大摩與美銀第三季業績均勝預期。摩根士丹利周三（15日）公布的各項關鍵指標，均顯著超越市場預期，顯示其在波動全球金融環境中依然保持強勁增長動力。



摩根士丹利公布，上季盈利按年升近45%至46.1億美元，每股盈利2.8美元，高過市場預期的2.1美元。公司於第三季度淨營收達182.2億美元，遠高於分析師普遍預測的166.2億美元，並較今年第一季度的177億美元及第二季度的168億美元持續增長。



財富管理部門的淨營收為82.3億美元，優於市場預期的77.8億美元。股票銷售與交易業務營收高達41.2億美元，大幅拋離市場預估的34.1億美元，亦與今年第一季度創下的41億美元紀錄性收入看齊。



*美銀表現超出市場預期*



美國銀行表現亦超出市場預期。受惠於淨利息收入增長及投資銀行業務表現強勁，該行淨收入達85億美元，按年增長近25%；每股盈利為1.06美元，按年大幅增長31%。



業績報告顯示，美國銀行第三季的總營收為281億美元，按年增長11%。作為核心盈利指標的淨利息收入按年增長9%，達到152億美元，高於市場預期的150.3億美元，並實現了連續五個季度的增長。



其他業務方面，投資銀行業務費用按年增長43%，超過20億美元。同時，信貸損失準備金從上一季度的15億美元降至13億美元。(rc)