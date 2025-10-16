16/10/2025 14:42

【ＡＩ】城堡投資創辦人格里芬：生成式AI未能幫助對沖基金跑贏市場

《經濟通通訊社16日專訊》城堡投資創辦人格里芬周三（15日）表示，生成式人工智能(AI)目前為止未能幫助對沖基金獲得超越市場的回報，也沒有對產業產生重大影響。



格里芬在JPMorgan Robin Hood Investors會議上表示：「生成式AI顯然可以提高生產力，但對於挖掘阿爾法收益來說，還遠遠不夠。」



據與會人士透露，格里芬稱這項技術並沒有取代城堡投資所做，具有價值的研究。他認為生成式AI不太可能帶來廣泛的改變，會有影響，但不會是深遠的影響。這項技術對不同行業的衝擊將不一樣。



格里芬此前曾對AI發表過其他懷疑言論，稱AI在投資分析方面只是一種有限的工具，並淡化這項技術將在不久的將來取代人類工作的觀點。(rc)