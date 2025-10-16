16/10/2025 16:30

【外圍經濟】戴蒙「蟑螂說」引發私人信貸業反擊，斥銀行才應該好好反省

《經濟通通訊社16日專訊》摩根大通CEO戴蒙就信貸市場爆雷的「蟑螂」評語，引發銀行和私人信貸公司之間一場口水戰。



摩根大通因汽車貸款機構Tricolor Holdings倒閉而遭受損失。戴蒙借此宣稱：「看到一隻蟑螂，代表還有更多。」有關言論引發一些私人信貸公司的競爭對手不滿。



Blue Owl Capital Inc老闆Marc Lipschultz反唇相譏，表示問題出在銀行主導的貸款上，因此，如果戴蒙想要消滅更多害蟲，就應該好好自省。



分析指，Lipschultz的一番話說出許多私人信貸高層的心聲。他們私下抱怨，銀行對Tricolor和汽車零件供應商First Brands Group的盡職調查不夠嚴謹，導致貸款風險不斷上升，最終爆雷。



Tricolor敞口相關的1.7億美元損失，導致摩根大通第三季信貸成本高於預期。戴蒙表示，雖然許多非銀行貸款機構都是成熟的公司，摩根大通也為其提供融資，但這是一個很大的類別，並不是每個參與者都非常聰明。(rc)