17/10/2025 16:45

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月17日，歐元區公布9月CPI年率預期升至2.2%，美國公布9月新屋動工料增至132萬戶；港股恒指收跌641點，成交3146億港元，美股三大指數全數回吐漲幅。



事實要點：

▷ 港股恒指跌641點（2.5%），成交3146億港元

▷ 道指跌301.07點（0.65%），標普500跌41.99點（0.63%）

▷ 歐元區9月CPI年率預期2.2%（前值2.1%）

▷ 美國9月新屋動工料132萬戶（前值130.7萬）

▷ 美國9月建築許可月率預期升1%（前值-3.7%） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》美股昨日市況反覆，由台積電(US.TSM)強勁業績點燃的AI概念股升勢，帶動大市早段造好，但區域銀行壞帳問題浮上水面，引發市場對信貸市場動盪的恐慌，銀行股應聲急挫，拖累三大指數掉頭向下，早前升幅全數回吐。道指收市跌301.07點或0.65%，報45952.24；標普500指數跌41.99點或0.63%，報6629.07點；納指跌107.54點或0.47%，報22562.54點。港股方面，恒生指數收市報25247，跌641點或2.5%，成交3146億元。各國重要經濟活動方面，本港時今晚7:00pm，歐洲央行委員唐納利在IIF有關監管問題的會議上發表講話並參加圓桌討論。8:45pm，德國財長克林貝爾與央行總裁納格爾舉行新聞發布會。18日凌晨12:15am，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆在IIF年會上討論美國經濟與貨幣政策。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布9月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.1%擴大至2.2%。今晚8:30pm，美國公布9月建築許可，月率料由下滑3.7%改善至升1%；9月出口物價月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率升幅料由3.4%擴大至4%；9月進口物價月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率料由持平升上0.4%；9月新屋動工料由130.7萬升至132萬，月率料由下滑8.5%改善至升1%。9:15pm，美國公布9月產能利用率，料由77.4%降至77.3%；9月工業生產月率料維持不變。明日4:00am，美國公布8月長期資本流動。(wa)