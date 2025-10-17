直播中 : 開市Good Morning - 美地區銀行爆雷 對同業影響幾大？
直播中 : 開市Good Morning - 美地區銀行爆雷 對同業影響幾大？
--
--
(--)
25,818
-87
(-0.34%)
--
--
(--)
--
--
(--)
8.84億
3,915.46
-0.77
(-0.020%)
4,617.53
-0.89
(-0.019%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
108,939.6100
+745.3400
(0.689%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0480
歐元最佳客戶買入價
9.0791
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1480
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,818
-87
(-0.34%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
8.84億
股票
8.84億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：17/10/2025 09:08
可賣空股票總成交
2,370.42億
主板賣空
453.68億
(19.139%)
更新：16/10/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,915.46
-0.77
(-0.020%)
滬深300
4,617.53
-0.89
(-0.019%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
108,939.6100
+745.3400
(0.689%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0480
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0791
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1480
名人健康 │ 51歲李樂詩患乳癌切雙乳保命，4度重建失敗一度...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康 │ 51歲李樂詩患乳癌切雙乳保命，4度重建失敗一度...
花鳥山水的詩意世界:「趙少昂誕辰一百二十周年紀念展」，看嶺南...
Art & Living Feature

花鳥山水的詩意世界:「趙少昂誕辰一百二十周年紀念展」，看嶺南...
開市Good Morning

滙控擬溢價三成私有化恒生！港股呢輪調整未完？新股雲迹、軒竹生物抽唔抽？

大國博弈
etnet專輯

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：15/10/2025 16:15
即將公佈經濟數據
歐元區-消費者物價指數(月率)
即將公佈
17/10/2025 17:00
前值
0.10%
市場預測
0.10%
歐元區-消費者物價指數(年率)
即將公佈
17/10/2025 17:00
前值
2.10%
市場預測
2.20%
美元匯率-最大跌幅
CHF 美元/瑞郎
0.7913
-0.0007
-0.085%
CAD 美元/加元
1.4038
-0.0008
-0.054%
CNY 美元/人民幣
7.1222
-0.0035
-0.049%
更新：17/10/2025 09:06
最新
人氣
