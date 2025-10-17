17/10/2025 08:21

【外圍經濟】信貸問題引發市場恐慌拋售，美國地區銀行陷爆雷危機

《經濟通通訊社17日專訊》美國地區銀行股價周四（16日）重挫，信貸擔憂加劇， KBW地區性銀行指數暴跌6.3%，創4月份以來最大跌幅。



引發大跌的導火線，是兩家地區銀行宣稱受到欺詐，向投資不良的商業抵押貸款基金放貸。其中，地區銀行Zions ancorp收跌13%。該行表示將計提6000萬美元貸款撥備，並衝銷5000萬美元壞賬。



與此同時，另一地區銀行Western Alliance Bancorp表示，已於8月對一名借款方提起訴訟，指控其欺詐。消息傳出後，該行股價下跌11%。



*華爾街人士：交易員如驚弓之鳥*



華爾街市場人士指出，美國地區銀行股的慘跌，凸顯了交易員如驚弓之鳥，決定先拋售，令事件成為近期影響美股的最主要暗流。



Fulton Breakefield Broenniman研究主管Michael Bailey說：「現在我更擔心的是投資者情緒受到打擊，而不是地區銀行的資產負債表問題。」(jf)