17/10/2025 13:28

【國際要聞】日本國會下周二選新首相，高市早苗仍未能籌組聯合政府

《經濟通通訊社17日專訊》日本自民黨的聯合執政危機仍未解決，新當選的黨總裁高市早苗正積極拉攏在野維新黨組閣。國會周五初步同意，於下周二（21日）召開臨時國會選出新首相。



高市早苗與日本維新會聯合代表藤田文武，周四（16日）開始就聯合執政進行討論。在維新會提出的12項政策中，雙方確認了憲法、外交、安全保障等基本政策方向，但未能在暫時取消食品消費稅率、取消企業及團體捐贈等問題，達成共識。



維新會黨魁吉村洋文周五出席電視台節目時還明確指出，若未能就年內削減國會議員額定議席數目達成協議，將不會與自民黨聯合執政，這是「絕對條件」。



*日本前首相村山富士逝世*



另一方面，日本前首相村山富市周五去世，享年101歲。他任內曾發表「村山談話」，承認過往日本因國策錯誤走上戰爭之路，要深刻反省，並對受殖民統治和侵略的亞洲國家道歉。



村山於1994年日本社會黨、自民黨、先驅新黨成立聯合政府時出任首相，是繼細川護熙後，第二位以首相身份，向二戰亞洲受害國口頭道歉的日揆，而「村山談話」當年曾被日本右翼批評為「屈辱外交」。(jf)