17/10/2025 19:37

中國將於2025年10月20日公布第三季GDP年率預估4.7%，並召開中共二十屆四中全會審議「十五五」規劃，多國經濟活動及企業財報同步聚焦。



事實要點：

▷ 中國第三季GDP年率預估4.7%（前值5.2%）

▷ 9月工業生產年率預估5%（前值5.2%）

▷ 香港9月失業率預測維持5.3%

▷ 德國9月PPI年率預估-1.4%（前值-2.2%）

▷ 寧德時代等逾10家企業下周公布業績 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》中國召開中共二十屆四中全會，及中國公布第三季GDP等數據，料為下周一（20日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，中國召開中共二十屆四中全會（至23日），中國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（「十五五」：2026-2030年）將提請審議。美國總統特朗普會見澳洲總理阿爾巴尼斯。下周一本港時間7:45am，澳洲央行助理總裁瓊斯參加一個衍生品交易論壇的小組討論。11:50am，日本央行審議委員高田創發表演講。*本港公布失業率，寧德時代公布業績*數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布第三季國內生產總值，年率升幅料由5.2%收窄至4.7%，經季節調整季率升幅料由1.1%收窄至0.8%，年初至今年率升幅料由5.3%收窄至5.1%；9月工業生產年率升幅料由5.2%收窄至5%，年初至今年率升幅料由6.2%收窄至6.1%；9月零售銷售年率升幅料由3.4%收窄至3%，年初至今年率升幅料由4.6%收窄至4.4%；9月失業率料維持於5.3%。2:00pm，德國公布9月生產者物價指數，年率跌幅料由2.2%收窄至1.4%，月率料由下滑0.5%改善至升0.2%。4:30pm，香港公布9月失業率。10:00pm，美國公布9月領先指標，跌幅料由0.5%收窄至0.3%。在本港，下周一公布業績的公司有:中國建築興業(00830)、德利機械(02102)、寧德時代(03750)、金力永磁(06680)等。下周二（21日）公布業績的公司有:中國電信(00728)等。下周三（22日）公布業績的公司有:中國聯通(00762)等。下周四（23日）公布業績的公司有:麗珠醫藥(01513)、平安好醫生(01833)、法拉帝(09638)等。下周五（24日）公布業績的公司有:中國海外發展(00688)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)、藥明康德(02359)等。(wa)