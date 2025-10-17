17/10/2025 16:37

周大福(01929)上季零售值升4%，港澳同店銷售升6.2%

《經濟通通訊社17日專訊》周大福珠寶(01929)公布，截至2025年9月30日止三個月，即第二財季零售值按年升4.1%；當中，中國內地零售值按年升3%；香港、澳門及其他市場零售值按年升11.4%。



另外，中國內地同店銷售增長7.6%，同店銷量下跌8.6%；香港及澳門同店銷售升6.2%，同店銷量下跌10%。



按產品劃分的同店銷售增長方面，中國內地的珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售升7.2%，香港及澳門升5.2%；中國內地黃金首飾及產品同店銷售升10.6%，香港及澳門升10.4%。



公司提到，第二財季為公司業務的重要轉捩點，期內受惠於定價產品的強勁增長勢頭及計價黃金產品的改善趨勢，內地、香港及澳門的同店銷售增長均全面回升。此外，內地黃金首飾及產品同店平均售價上升至7900元；香港及澳門的平均售價則上升至11700元。



季內，集團於中國內地淨關閉300個周大福珠寶零售點。季內，在香港及澳門淨開設了2個零售點。(rh)