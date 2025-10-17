17/10/2025 11:39
《港元利率》一個月拆息創一周高報3.53厘，並連升兩日
《經濟通通訊社17日專訊》拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.53167厘，升6.673基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.59173厘，升6.018基點。
隔夜息報3.61524厘，升19.107基點；一周拆息升13.19基點，報3.5319厘，兩周則升11.869基點，報3.5319厘。長息方面，六個月拆息跌0.351基點，報3.42917厘，一年期則跌2.798基點，報3.3294厘。
港元匯價今日在7.7719-7.7666之間上落，最新報7.7666。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.61524
|+19.107
|一周
|3.5319
|+13.19
|兩周
|3.5319
|+11.869
|一個月
|3.53167
|+6.673
|兩個月
|3.54482
|+6.184
|三個月
|3.59173
|+6.018
|六個月
|3.42917
|-0.351
|一年
|3.3294
|-2.798
