25,611.62
-276.89
(-1.07%)
25,605
-300
(-1.16%)
低水7
9,157.58
-101.88
(-1.10%)
5,897.89
-105.67
(-1.76%)
1,122.12億
3,892.03
-24.20
(-0.618%)
4,575.69
-42.73
(-0.925%)
12,915.42
-170.99
(-1.307%)
2,585.45
-17.84
(-0.69%)
108,688.1000
+493.8300
(0.456%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0350
歐元最佳客戶買入價
9.1054
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1790
17/10/2025 10:41
16/10/2025 16:59
17/10/2025 09:05
16/10/2025 09:58
14/10/2025 12:27
Highlight:
即將公佈經濟數據
歐元區-消費者物價指數(月率)
即將公佈
17/10/2025 17:00
前值
0.10%
市場預測
0.10%
歐元區-消費者物價指數(年率)
即將公佈
17/10/2025 17:00
前值
2.10%
市場預測
2.20%
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
