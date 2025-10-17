17/10/2025 10:15

普徠仕2025年10月17日指出，美國8月失業率升至4.3%（4年新高），2024-2025年就業下修91.1萬職位，ADP私營部門9月減少3.2萬職位，聯儲局因數據延遲面臨決策挑戰，其增配美國中小型股至中性並維持低配債券。



事實要點：

▷ 2024年4月至2025年3月就業增長下修91.1萬職位

▷ 8月失業率4.3%（近4年最高）

▷ ADP私營部門9月減少3.2萬職位

▷ 中小型股自4月低位跑贏大型股近4%

▷ 普徠仕增配美中小型股至中性，現金配置降至中性

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕環球投資方案主管（亞太區）兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會為亞洲投資者發表最新的全球資產配置觀點。*或為本已受壓且以數據導向聯儲局帶來挑戰*除美國政府在更長時間內停擺對經濟造成的負面影響外，缺乏官方數據將為本已受壓且依賴數據的聯儲局帶來嚴峻挑戰。聯儲局自去年底暫停加息後首次減息，令市場更加關注就業市場的情況。8月份數據顯示就業增長急劇放緩，失業率升至4年新高的4.3%，投資者密切關注9月份數據，但相關數據將延遲公布。上月數據修正顯示2024年4月至2025年3月期間，就業增長減少91.1萬個職位，令投資者更添憂慮並質疑數據可靠性。在缺乏官方數據的情況下，私營市場數據變得更為重要。ADP 9月份報告顯示私營部門減少32000個職位，進一步加深市場對就業市場降溫的擔憂。在此情況下，中斷數據發布的時間愈長，更可能出現更令人憂慮的數據。*聯儲局近期減息重燃市場對小型股關注*近年來，減息預期曾多次推動小型股上揚，令其表現一度超越大型股，但可惜升勢均未能持久。聯儲局最近的減息重燃市場對小型股關注，其自4月低位以來跑贏大型股近4%，而大部分升幅出現在8月之後。此次小型股表現優於大市，或不僅僅因為聯儲局重啟減息，其他利好因素或能提供持續動力。這些因素包括近期通過的「大而美法案」、併購活動回暖、政府推動放寬監管，以及貿易緊張局勢緩和。儘管相對估值仍具優勢，且小型股盈利預期有所改善，但通脹可能令利率維持高位，加上近期就業市場疲弱或預示經濟增長放緩，因此或宜保持平衡觀點。*增對美中小型股配置至中性，維持低配債券*基於預期聯儲局減息、併購活動增加及放寬監管前景，普徠仕增加對美國中小型股的配置至中性。此調整使普徠仕對美國大型股（相對於美國中小型股）的配置轉為中性，並令整體股票配置微升至偏高水平。普徠仕更傾向增長型股票（相對於價值型股票），因宏觀環境持續有利於人工智能/科技板塊，尤其是在美國市場。普徠仕維持低配債券，因通脹及美國財政刺激的融資需求或令利率持續承壓，尤其是長端利率。維持低配美國長期國債，因收益孳息曲線的長端較易受到美國政府財政融資需求的上行壓力影響。另對現金的配置降至中性，以用於配置美國中小型股。現金可提供流動性，以把握市場錯配下的機會。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。