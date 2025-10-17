25,473.09
-415.42
(-1.60%)
25,466
-439
(-1.69%)
低水7
9,104.46
-155.00
(-1.67%)
5,835.09
-168.47
(-2.81%)
1,531.72億
3,877.20
-39.03
(-0.997%)
4,559.93
-58.49
(-1.266%)
12,825.85
-260.56
(-1.991%)
2,577.27
-26.02
(-1.00%)
109,050.3700
+856.1000
(0.791%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0300
歐元最佳客戶買入價
9.1116
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1880
即時更新：17/10/2025 12:13
可賣空股票總成交
2,370.42億
主板賣空
453.68億
(19.139%)
更新：16/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,298.58億
3,877.20
-39.03
(-0.997%)
滬深300
4,559.93
-58.49
(-1.266%)
深証成指
12,825.85
-260.56
(-1.991%)
MSCI中國A50
2,577.27
-26.02
(-1.00%)
比特幣
資料由Binance提供
109,050.3700
+856.1000
(0.791%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0300
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1116
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1880
更新：17/10/2025 11:15
更新：17/10/2025 12:10
