17/10/2025 11:24

2025年日經平均指數創新高，東京證交所推動企業管治改革，2024財年股票回購金額年增近90%，核心通脹3%預期降至2%，銀行股盈利增長受惠再通脹。



事實要點：

▷ 2024財年日本股票回購金額年增近90%

▷ 2025年初日本平均核心通脹逾3%（預期明年底降至2%）

▷ 東京證交所敦促股價低於帳面價值企業改善管治

▷ 日本銀行業股本回報率持續改善

《環富通基金頻道17日專訊》日本市場2025年經歷動盪開局，其後企業強韌的基本面逐步抵銷外圍利淡因素，推動近期日經平均指數再創新高。富達國際表示，儘管全球貿易局勢偏緊張、地緣政治風險趨升，及全球經濟增長傾向放緩等多項不確定性猶在，惟日股基本面仍偏向正面。由通縮過渡至溫和通脹、資薪保持增長、企業管治持續改善等利好因素支持下，日股表現有望持續向好。東京證券交易所持續推動企業管治改革，其中包括解除交叉持股，有助日企提升資本效率及股東回報。*通脹溫和有助實際收入增長並支持消費*富達國際日本投資主管鹿島美由紀表示，隨著日本擺脫通縮，轉向溫和通脹，經濟及股市前景均現結構性轉變。過去數十年，持續通縮限制名義GDP增長，市場對家庭收入上升預期有限，企業亦偏向保守營運。目前日本貨幣、財政及薪酬政策，均為再通脹提供更有利環境。2025年初日本平均核心通脹逾3%，市場普遍預期明年底將降至約2%水平，通脹溫和有助實際收入增長並支持消費。值得留意的是，通脹愈來愈依賴工資趨升，以及政府與央行政策，多於僅靠成本上升。日本央行正審慎推進貨幣政策正常化，在維持相對寬鬆的立場下逐步加息，將通脹控制於符合長期目標水平，達成通脹目標及避免抑制經濟增長之間取得平衡，有助維持利好的金融環境並支持股市。*企業持續改革下股東回報率顯著提升*企業管治改革重塑日企資本配置，及回饋股東已成日股結構性增長主題。東京證券交易所敦促股價低於帳面價值的日企改善企業管治，從而提升估值，更成市場的強勁催化劑。日企愈來愈關注資產負債表上資本效率偏低問題，撤出低回報業務，加強與投資者溝通，並提升公司透明度，為日股創造內在的上升動力。企業持續改革下，股東回報率顯著提升，2024財政年度日本市場股票回購金額按年增近90%，此強勁勢頭延續至2025年。從工業到金融業等各行業日企善用股票回購以提高股本回報率，及改善資本結構。日企增加派息帶動日本市場股息率接近國際水平。這些轉變不僅反映日本經濟周期性復甦，也顯示日企營運理念轉變，從囤積現金轉向具紀律的資本配置。母子公司齊上市情況逐漸減少，進一步凸顯資本效率改善趨勢。鹿島美由紀表示，過往日本大型集團採取母子公司齊上市，以保持集團財務靈活性和透明度。隨著監管機構的壓力、投資者積極參與，及企業管理層主導，正加速母子公司齊上市結構解體。這改變有助提高企業透明度，提升企業管治水平，股東意向等核心要素，支持日本市場長期持續增長。日企深化改革帶動各行業的盈利能力現結構性增長。在2000和2010年代期間，日企平均股票回報率約介乎6%至8%，預期至2026財政年將提升至10%，2028年度達11%，持續上升的趨勢將收窄日本相對全球其他市場的估值折讓，令其長期估值獲重估。*首相更迭為民主機制延續而非結構性風險*政治局勢方面，首相更迭為民主機制的延續，而非結構性風險。雖然目前自民黨在國會處於少數派執政局面，但支撐日本經濟發展的政策框架依然穩固。無論自民黨內部領導層或執政聯盟成員組成如何變化，均促進日本經濟增長、企業改革及再通脹等政策方針有望延續，影響經濟正常化進程的機率偏低。日本市場短期或受美國貿易政策，或全球貨幣偏緊縮影響而波動，惟在再通脹和深層結構改革的支持下，日本有望延續經濟和企業盈利增長趨勢，加上各項中期驅動因素，包括股票回報率趨升、企業管治改善、股東回報提升，及更多海外投資者參與等，帶動日股前景樂觀，未來數年有望展現韌性及上升潛力，於全球市場脫穎而出。*銀行股估值可望持續重估，數碼轉型仍是關鍵主題*富達國際基金經理曾敏前指，日本市場宏觀和微觀基本面均較市場預期強韌，推動日股主要指數近期再創新高。儘管市場短期仍具不確定性，潛在結構性增長趨勢，包括日本過渡至溫和通脹環境，日企調升銷售價格，春鬥加薪幅度上升，貨幣政策逐步正常化等，為中長期日本經濟及股市帶來正面影響。在此背景下，金融、建築、工業及公用事業等領域，均受惠於勞動力短缺、數碼化和基建需求推動訂單增長，帶動其穩定議價能力，且此等行業對美國關稅政策敏感度較低，正浮現吸引投資機會。銀行業明顯為日本再通脹及企業改革的受惠者之一，於淨息差強韌、借貸成本偏低，及業界持續推進成本控制等因素帶動下，日資銀行股的盈利增長顯著，股本回報率持續改善，促使市場憧憬股東回報可望進一步提升。此外，解除交叉持股，及更有紀律管理資產負責表支持下，日本銀行業管理層向市場釋出更強意願回購股份。盈利能力趨升、企業管治改善及資本效率提升，意味日本銀行股估值可望持續重估，尤其在日央行逐步推進貨幣政策正常化的環境。日本建築業隨著承建商選擇性投標，專注大型、高生產力項目，並有能力重掌議價權，利潤率提升。鑑於建造業就業市場仍緊張，私營投資不斷增加，需求大於供應，持續推升承建商的利潤率。最近公布的業績向好，遺留的低利潤率項目逐步完工，較新及價格較高的項目收入提升。鼓勵企業改革的環境，進一步加強日本建築業表現。對於更高資本效率要求，及改善資產組合的壓力，正促使發展商更積極推動資金回籠，從而提升股東回報。數碼轉型仍然是關鍵的結構性增長主題。日本勞動力老化，日企正加快工作流程自動化，能捕捉當地系統整合及雲端遷移的需求，從而受惠的相關企業正浮現投資價值。儘管全球經濟仍存不確定因素，但近期業績公布證實日本軟件公司受惠國內強勁需求並具防禦性。此外，隨著日本國防開支預算提升至GDP的2%，潛在關稅問題帶來的政治壓力，或將支持國防相關行業盈利持續增長，國防投資主題已成投資的新亮點。短期而言，隨著市場反映投資者對新政府延續支持通脹政策的預期，日本市場的贏家將不再局限於出口企業。至於中長期走勢，在企業改革、通脹正常化及政策穩定等因素支持下，日股有望跑贏全球其他市場。(wa)