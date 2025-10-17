17/10/2025 09:30
【聚焦人幣】人幣中間價升19點子，三連升報7.0949，續創逾一年高
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0949，較上個交易日升19點子，三連升，續創2024年10月15日以來逾一年新高，上個交易日報7.0968。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0949
|-19.00
|1歐元/人民幣
|8.3074
|+319.00
|100日圓/人民幣
|4.7324
|+247.00
|1港元/人民幣
|0.9132
|+2.40
|1英鎊/人民幣
|9.5461
|+251.00
|1澳元/人民幣
|4.6039
|-176.00
|1紐元/人民幣
|4.0690
|+46.00
|1新加坡/人民幣
|5.4934
|+80.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9643
|+480.00
|1加元/人民幣
|5.0557
|-24.00
|1人民幣/林吉特
|0.5945
|-6.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2477
|+2064.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4418
|-12.00
|1人民幣/韓元
|199.3500
|-35.00