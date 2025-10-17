17/10/2025 17:05

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

國家統計局將於2025年10月20日公布第三季GDP數據，滬深股市17日跳水，滬指收跌1.95%報3839.76點，兩市成交1.94萬億元；美國郵輪「RIVIERA」拒付1167萬元港務費取消上海行程。



事實要點：

▷ 滬綜指17日收跌1.95%（深成指挫3.04%，創業板指跌3.36%）

▷ 美國郵輪拒付1167萬元港務費改航韓國（原定10月15日抵滬）

▷ 路透預估第三季GDP同比增4.8%（全年預測4.8%，四季度4.3%）

▷ 海南離島免稅購物年齡調至18歲（11月1日實施，商品增至47類）

▷ 英偉達在中國先進芯片市占率從95%降至0%（受美出口限制影響） More ▼ Less ▲

《神州經脈》國家統計局將於下周一（20日）公布第三季經濟數據，同時四中全會下周20日-23日召開，市場觀望情緒濃，滬深股市今日跳水，滬綜指收低1.95%報3839.76點，深成指亦挫3.04%，創業板指跳水3.36%。兩市全日成交1.94萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量69億元或0.4%。滬綜指全周挫1.47%，令三周連升斷纜。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1265，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，兩連跌。人民幣兌一美元中間價報7.0949，較上個交易日升19點子，三連升，續創2024年10月15日以來逾一年新高。*今日新聞精選*1. 中美14日起互相徵收港口費，郵輪行業亦受影響。據《財新網》報道，美國豪華郵輪「RIVIERA」號因拒交特別港務費，從而取消前往上海的行程。「RIVIERA」此次需繳納的特別港務費約為1167萬元，其9月18日從美國西雅圖出發，經過加拿大和美國阿拉斯加，於10月4日抵達日本。完成9天的日本之行後，其原本計劃於10月15日上午抵達中國上海，但因為不想承擔特別港務費，從而修改航線前往韓國釜山港。2. 國家統計局下周一公布第三季經濟數據。《路透》季度調查受訪機構預估中值顯示，三季度GDP同比增速可能放緩至4.8%創一年低點；同時考慮到政策逐步退坡，四季度增速恐進一步滑落至4.3%。今年全年料增4.8%，實現年度目標難度不大，但明年將放緩至4.3%。此外，預估9月規模以上工業增加值同比增速可能小幅放緩至5%；社會消費品零售總額同比增速放緩至3%，1-9月固定資產投資同比增0.1%。3. 2025金融街論壇年會將於10月27日至30日在北京金融街舉行。主題為「創新、變革、重塑下的全球金融發展」，開幕式擬於10月27日下午舉行。人民銀行行長潘功勝、國家金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清將出席金融街論壇開幕式。4. 財政部、海關總署、稅務總局聯合印發公告，調整海南離島旅客免稅購物政策，並定於11月1日起實施。包括擴大離島免稅商品範圍，增加寵物用品、可隨身攜帶的樂器、微型無人機、小家電等商品。優化後的離島免稅商品由45大類提高至47大類；將離島旅客免稅購物年齡由年滿16周歲調整為年滿18周歲；允許離境旅客享受離島免稅政策，離島且離境旅客購買離島免稅商品金額計入其每年10萬元人民幣免稅購物額度，不限次數等。5. 工信部副部長辛國斌在2025世界智能網聯汽車大會上表示，工信部將組織編制「十五五」智能網聯新能源汽車產業發展規劃，明確發展目標、部署重點任務；加快組合駕駛輔助、自動駕駛等相關標準制定，優化生產准入管理制度，規範產業競爭秩序。國家市場監管總局缺陷產品召回技術中心副主任王乃鋁表示，創新召回監管體系，建立並推動實施新能源汽車火災事故企業報告制度、汽車遠程升級報告制度，試點開展汽車安全沙盒監管制度。6. 聞泰科技(滬:600745)旗下安世半導體遭荷蘭政府控制，無法再保證芯片交付，歐美行業協會警告汽車生產將受到干擾。另據《路透》報道，美光(Micron Technology)計劃停止向中國數據中心供應服務器芯片。此外，英偉達行政總裁黃仁勳表示，受到美國出口限制影響，英偉達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中國先進芯片市場的佔有率已從95%降至0%。7. 零跑汽車高級副總裁曹力今日透露，公司在智駕方面經過幾年的沉澱和積累，投入了更多的開發，後續會上自己的高階智駕，「（與華為方面的合作）我們很明確，不會搭載乾崑智駕系統。」8. 2025年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月6日至9日在中國浙江省烏鎮舉辦，本屆峰會將設置24個分論壇，峰會主題確定為「共築開放合作、安全普惠的數智未來--攜手構建網絡空間命運共同體」。(jq)