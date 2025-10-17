17/10/2025 09:03

【ＡＩ】深圳赴清華北大招攬AI英才，逾半數崗位年薪超30萬元

《經濟通通訊社17日專訊》從深圳市人力資源和社會保障局獲悉，10月17日至18日，「百萬英才匯南粵」--深圳「AI匯英才」校園招聘先後走進清華大學和北京大學，面向人工智能及相關領域畢業生，超90家企業現場提供7000餘個崗位。半數以上崗位年薪超過30萬元（人民幣．下同），超2800個崗位年薪達50萬元以上，年薪百萬以上崗位超170個，部分高層次人才崗位薪酬面議、上不封頂。



此次招聘參與單位包括華為、騰訊、比亞迪等知名大廠，鵬城實驗室、深圳灣實驗室、深圳醫學科學院等科研院所，以及眾多專精特新「小巨人」和獨角獸企業。此外，深圳多家公立醫院、頭部金融機構也加入求賢行列。



崗位設置覆蓋人工智能產業鏈關鍵環節，包括機器人、半導體/芯片、算力+大模型、智能製造、金融科技、智慧醫療、智能輔助駕駛等熱門方向。具體職位涵蓋AI算法工程師、軟件開發工程師、芯片設計工程師、大模型產品經理、博士後研究員等。(wn)



