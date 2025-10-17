17/10/2025 10:07

《中國要聞》上海黃金交易所提醒：金價劇烈波動，合理控制倉位

《經濟通通訊社17日專訊》針對近期國際貴金屬價格波動劇烈，上海黃金交易所16日向各會員單位發布關於做好近期市場風險控制工作的通知。請會員提高風險防範意識，繼續做好風險應急預案，維護市場平穩運行。同時，提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。



近日，多家銀行也發布了貴金屬價格波動提示。工商銀行、建設銀行等發布提示稱，近期國內外貴金屬價格波動加劇，市場風險提升。建議投資者基於財務狀況及風險承受能力理性投資，合理安排貴金屬資產規模。



其中工商銀行更是時隔5天兩度發布風險提示，建議投資者分散配置，避免單一重倉黃金，通過定投等方式配置黃金資產。



此外，中國銀行宣布從15日起，購買積存金產品（一種黃金投資的儲蓄產品）或創建積存定投計劃時，最小購買金額由850元人民幣調整為950元人民幣。(ry)