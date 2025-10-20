17/10/2025 14:02

【關稅戰】李成鋼晤美國歐亞集團總裁，布雷默稱其沒「行為異常」

《經濟通通訊社17日專訊》商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周四（16日）在北京會見美國歐亞集團(Eurasia Group)總裁布雷默。商務部官網今日發布上述信息，但並未提供會晤具體內容。



美國歐亞集團是全球最大的政治風險諮詢公司，該集團總裁與創始人布雷默則是一位美國政治學者，專注在美國外交政策、國家改革與全球政治風險。



《路透》報道指，布雷默與李成鋼會晤後在社交媒體發文並配照片稱：「和貿易談判代表李成鋼，在北京，沒有『行為異常』(go rogue)。」



這似乎針對的是日前美國財政部長貝森特對李成鋼的批評。貝森特15日點名指責李成鋼態度無禮，並稱其8月未經邀請便現身華盛頓，威脅如果美國繼續加收港口費，中國會在全球層面引發混亂。中國商務部新聞發言人何詠前16日回應表示，貝森特有關言論「嚴重歪曲事實」。(ry)