17/10/2025 17:18

【數據前瞻】機構料內地9月工業增加值增5%，消費和投資延續弱態

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局將於下周一（20日）公布第三季GDP數據及9月工業增加值、投資和消費。《路透》綜合約25家機構預估中值顯示，9月工業生產景氣總體平穩，規模以上工業增加值同比增速可能小幅放緩至5%；消費和投資需求仍偏弱，預計9月社會消費品零售總額同比增速放緩至3%，1-9月固定資產投資同比增0.1%。



繼上半年強勁增長5.3%後，中國經濟三季度顯露走弱之勢，國內生產總值(GDP)同比增速可能放緩至4.8%創一年低點，環比料增0.8%；考慮到政策逐步退坡，四季度經濟增速恐進一步滑落至4.3%。



浙商證券首席經濟學家李超稱，預計9月工業同比增速或為5%，一方面工業穩增長著力於裝備製造業，工業生產中樞較為穩健，另一方面製造業需求保持恢復但邊際或有放緩，消費、固定資產投資等有所放緩。「從高頻數據上看，9月工業生產景氣總體平穩。」



不過中金宏觀團隊認為，出口強韌對工業增速形成拉動，主要行業的高頻開工率數據同比增速多數也邊際上升，預計9月工業同比增長6%。(jq)