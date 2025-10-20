17/10/2025 11:45

【關稅戰】中國管制稀土出口，ASML：正與供應鏈夥伴評估潛在影響

《經濟通通訊社17日專訊》中國商務部在10月9日首次明確最終用途為研發、生產14納米及以下邏輯芯片或256層及以上存儲芯片，以及製造上述制程半導體的生產設備、測試設備和材料，將實施逐案審批。據悉，荷蘭光刻機巨頭ASML的高端EUV光刻機的光源系統就需要用到至少兩種稀土元素的化合物。



市場關注中國管制稀土對ASML的影響，ASML向《財新》回應稱，注意到中國政府近期對部分稀土礦物及其相關產品實施了新的出口管制措施。目前，ASML正在審閱相關法規，並與供應鏈合作夥伴一起評估其潛在影響。



ASML財報顯示，ASML向中國客戶的出貨從2023年二季度開始增長，2023年全年中國大陸營收佔比為29%，2024全年營收佔比為36%。今年10月15日公布的三季度財報顯示，ASML三季度在中國市場的銷售收入佔比為42%，今年一二季度的中國區收入佔比均為27%。



ASML曾多次解釋，過去兩三年中國市場的業務水平非常高，這絕對不是正常水平，中國區收入大增是因為全球其他市場需求轉弱，ASML得以有機會出貨中國市場長期積壓的訂單，而一年前開始積壓訂單中中國客戶佔比下降至20%，因此未來中國市場的銷售額佔比將回歸至20%左右。(ct)