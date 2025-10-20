17/10/2025 13:21

【關稅戰】黃仁勳：英偉達中國先進芯片市佔率已從95%降至0%

《經濟通通訊社17日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳6日在美國紐約市參加城堡證券(Citadel Securities)舉辦的會議，相關影片於14日發布於YouTube。黃仁勳在會上表示，受到美國出口限制影響，英偉達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中國先進芯片市場的佔有率已從95%降至0%。



黃仁勳說：「傷害中國的事情往往也會傷害美國，而且情況甚至可能更糟。我無法想象有哪位政策制定者會認為這是好主意。無論實施了何種政策，都導致美國失去了全球最大市場之一的機會，這顯然是不可取的。中國是全球第二大AI市場，生態系統活躍，美國無法參與是難以置信的。如果中國市場有任何變化--我希望會有，那將是額外的收益。因此，希望我們能夠繼續解釋、溝通，並對政策變化保持希望」。(ct)