直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前膽：特朗普減肥藥價戰衝擊全球藥股！禮來急挫逾3%！避險資金重回中資金融股？
25,387.23
-501.28
(-1.94%)
25,399
-506
(-1.95%)
高水12
9,068.25
-191.21
(-2.07%)
5,814.46
-189.10
(-3.15%)
1,859.20億
3,861.76
-54.47
(-1.391%)
4,543.44
-74.98
(-1.623%)
12,790.09
-296.32
(-2.264%)
2,571.52
-31.77
(-1.22%)
108,661.1400
+466.8700
(0.432%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0390
歐元最佳客戶買入價
9.1124
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1909
恒生指數
25,387.23
-501.28
(-1.94%)
期指
高水12
25,399
-506
(-1.95%)
國企指數
9,068.25
-191.21
(-2.07%)
科技指數
5,814.46
-189.10
(-3.15%)
大市成交
1,859.20億
股票
1,613.84億
(86.803%)
窩輪
95.67億
(5.146%)
牛熊證
149.69億
(8.051%)
即時更新：17/10/2025 13:45
可賣空股票總成交
1,231.28億
主板賣空
242.12億
(19.664%)
半日數據，更新：17/10/2025 12:40
上証指數
成交：6,399.69億
3,861.76
-54.47
(-1.391%)
滬深300
4,543.44
-74.98
(-1.623%)
深証成指
12,790.09
-296.32
(-2.264%)
MSCI中國A50
2,571.52
-31.77
(-1.22%)
比特幣
資料由Binance提供
108,661.1400
+466.8700
(0.432%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0390
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1124
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1909
16
九月
灣仔藍屋｜WE嘩藍屋花燈海 灣仔藍屋｜WE嘩藍屋花燈海
節慶活動 展覽
灣仔藍屋｜WE嘩藍屋花燈海
推介度：
16/09/2025 - 20/10/2025
27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
