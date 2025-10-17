17/10/2025 09:55

《Ａ股焦點》金價飆至4300美元再創新高，滬深黃金板塊顯著走強

《經濟通通訊社17日專訊》在中美摩擦加劇以及美聯儲降息預期的推動下，金價周四（16日）再創新高，飆升至每盎司4300美元以上。A股黃金板塊顯著走強，萃華珠寶(深:002731)升近6%，曉程科技(深:300139)及萊紳通靈(滬:603900)揚2.6%，西部黃金(滬:601069)漲2.4%，明牌珠寶(深:002574)、四川黃金(深:001337)、山東黃金(滬:600547)紛紛走高。



另據內媒消息，海南省政府與中國黃金集團昨日在海口簽署戰略合作框架協議。雙方將圍繞海南自由貿易港建設「三區一中心」的戰略定位，深化黃金珠寶產業、進出口貿易、對外投資、跨境資金集中運營、輻照大健康產業發展等領域合作。



中國黃金集團旗下有多家上市公司，包括中金黃金(滬:600489)及中國黃金(滬:600916)，消息提振下，兩者早盤升幅分別有1.7%和1.5%。(ry)