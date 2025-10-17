17/10/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌16點子，兩連跌報7.1265

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1265，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，兩連跌，全日在7.1171至7.1278之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌54點子，報7.1292。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0949，較上個交易日升19點子，三連升，續創2024年10月15日以來逾一年新高，並已連續三日走升，較市場預測偏強205點。



國家統計局將於下周一（20日）公布第三季經濟數據。機構料中國第三季GDP同比增速可能放緩至4.8%創一年低點；同時密切關注下周20日-23日召開的二十屆四中全會，以及月底可能的中美元首會晤。



交易員指出，中間價維穩信號清晰，在中美貿易戰有新進展之前，人民幣料延續穩健走勢。一中資行交易員稱，「中間價維穩信號挺強的，可能也是中美這輪談判之前的一種友好態度。」(jq)