17/10/2025 15:00

【關稅戰】澳州對華鋁型材作出第三次雙反日落復審終裁

《經濟通通訊社17日專訊》據中國貿易救濟信息網，10月16日，澳州反傾銷委員會發布第2025/096號公告稱，澳州工業與科技部長通過了澳州反傾銷委員會對進口自中國的鋁型材(Aluminium Extrusions)作出的第三次反傾銷和反補貼日落復審終裁建議，決定自2025年10月29日起繼續對中國的涉案產品實施反傾銷和反補貼措施，稅率為0.8%-29.4%。



其中，出口商固美金屬股份有限公司(Goomax Metal Co., Ltd)的稅率為5.6%，廣東金協成鋁業有限公司(Guangdong Jinxiecheng Al. Manufacturing Co., Ltd)為0.8%，佛山澳美鋁業有限公司(Press Metal International Ltd)為18.1%，廣東興發鋁業有限公司(Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd)為4.5%，參與調查未抽樣出口商為1.7%，不合作、非合作及中國其他出口商為29.4%。(wn)