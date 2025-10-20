17/10/2025 16:47

【關稅戰】IMF：中美摩擦使全球經濟增長面臨「重大下行風險」

《經濟通通訊社17日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)亞洲及太平洋部主任斯里尼瓦桑(Krishna Srinivasan)表示，由於中國和美國之間再度出現摩擦，全球經濟增長面臨「重大下行風險」。



斯里尼瓦桑在接受彭博電視採訪時表示，如果這些風險導致關稅上升和供應鏈中斷，經濟增長可能會下降0.3個百分點。如果局勢進一步加劇，中國經濟也將面臨下行風險。



IMF和世界銀行秋季年會本周在美國首都華盛頓舉行。早前，斯里尼瓦桑在華盛頓舉行的新聞發布會上強調了支撐亞洲經濟增長的三個因素：強勁的出口、科技繁榮以及在有利金融環境下實施更寬鬆的宏觀經濟政策。不過，他警告稱，前景仍面臨下行風險，關稅的影響仍在顯現，並可能升級，風險溢價和利率也可能升級。



斯里尼瓦桑在發布會上回答《新華社》記者提問時表示，亞洲地區高度依賴外部貿易，因此全球貿易一旦受到衝擊，亞洲受到的影響就會更大。



IMF預計今年亞洲經濟增長率將從2024年的4.6%放緩至4.5%，較4月特朗普首次宣布進口關稅時的預測上調了0.6個百分點，並預計明年經濟將進一步放緩至4.1%。(wn)