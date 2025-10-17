17/10/2025 09:29

【外圍經濟】受貿易戰及地區銀行爆雷危機夾擊，2年期美債孳息率創逾3年低

《經濟通通訊社17日專訊》受中美貿易緊張關係升級，及美國地區銀行信貸爆雷危機影響，投資者避險情緒升溫，美國國債市場周四（16日）獲追捧，拖累孳息率普遍下跌。其中，2年期國債孳息率更觸及超過3年新低。



本周，中美雙方貿易摩擦進一步升級，相繼向對方海運公司徵收額外港口費。除貿易爭端外，地區銀行Zions Bancorporation宣布將撇帳兩筆工商貸款，消息引發地區銀行股遭拋售，並拖累美國股市大跌。



在避險買盤推動下，指標性的10年期美國國債孳息率下跌6.9個點子，報3.976厘，盤中曾低見3.971厘，是自4月7日以來的最低水平。



對聯儲局利率政策走向最為敏感的2年期國債孳息率下跌8個點子，至3.426厘，盤中一度觸及3.412厘，為2022年9月以來新低。



其他國債方面，30年期國債孳息率下跌5.5個點子，至4.583厘。被視為經濟預期指標的10年期與2年期國債孳息率差，擴闊至54.7個點子。(rc)