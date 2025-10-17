17/10/2025 11:46

【特朗普新政】美國牛肉價格升至歷史新高，特朗普表示「正施展魔法」解決問題

《經濟通通訊社17日專訊》隨著美國牛肉價格創下紀錄新高，美國總統特朗普周四（16日）表示，政府正努力降低國內牛肉價格。



特朗普在白宮對記者表示：「我們正在處理牛肉問題，我認為我們已經就牛肉問題達成協議。牛肉是唯一我們會說價格比我們期望的稍高、甚至過高的產品，而價格很快會下降。我們做了一些事情，我們施展了魔法。」



由於美國西部地區長期乾旱，導致牧場縮減，土地用於放牧的面積減少，飼料成本上升，牛肉價格已漲至歷史新高。



根據美國政府數據，截至今年年初，美國的養牛數量已減少至8670萬頭，這是自1951年以來同時間段內數量最少的一次。



根據美國勞工統計局數據，今年8月，美國消費者購買碎牛肉的平均價格，創下每磅6.318美元的紀錄。(rc)