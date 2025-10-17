17/10/2025 15:23

【外圍經濟】德國總理倡建歐洲單一股票交易所，推動資本市場聯盟

《經濟通通訊社17日專訊》德國總理默茨周四（16日）於德國聯邦議院發言，呼籲建立歐洲單一股票交易所，以擴闊及加深區內資本市場深度，促使德國生物科技等企業毋須遠赴美國紐約上市。



他強調，企業要在歐洲獲得更好及更快捷的融資，離不開更廣闊而具深度的資本池。



相關表態出現在歐盟峰會前夕。德國政府近日已與法國達成共識，將加強合作推進資本市場聯盟(CMU)，並探索把部分監管權交由歐洲證券及市場管理局(ESMA)。



交易所業界對此反應不一。涵蓋法國及荷蘭等七個歐盟市場的Euronext行政總裁Stephane Boujnah表示歡迎，稱已準備好推動歐洲市場的更高層次整合。



德意志交易所則未正面回應市場整合或監管集中議題，但指出歐洲金融體系面對投資者需求不足，以及市場碎片化等結構性問題。(rc)