17/10/2025 16:16

【特朗普新政】特朗普趁美國建國250周年，宣布為自己建造凱旋門計劃

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普在白宮舉行的募款晚宴上宣布，他計劃在華盛頓特區建造一座凱旋門，作為明年7月慶祝美國建國250周年活動的一部分。當被現場記者問到「這座拱門是為誰建造的？」特朗普指著自己說：「我！」



特朗普一邊說著，一邊拿著拱門的模型，表示：「它一定會非常漂亮。我覺得它一定會很棒。現在有效果圖了，有大、中、小三個尺寸。哪個尺寸好看就用哪個，不過我個人更傾向於大的那個。」



不過，分析指，建造一座新的建設通常需要數年時間，任何事物都需要考慮環境影響，以及所有關於美學和工程方面的考量，意味凱旋門無法趕及在美國建國250周年時興建完成。(rc)