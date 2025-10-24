24/10/2025 10:53

《外資精點》滙豐研究料金價年底每盎司4600美元，明年見5000美元

《經濟通通訊社24日專訊》滙豐研究發表報告指出，預計金價將於2025年底達到每盎司4600美元，且料價格維持至2026年，及至2026年初，更可能觸及5000美元高位。



報告指出，金價上漲主要受央行持續買入、地緣政治風險、美聯儲減息預期三大因素推動。該行預期短期內，一些波動、風險上升將支持金價，而今年市場對黃金ETF興趣或保持強勁。另在亞洲各國央行中，中國人民銀行需求最為明顯。



該行亦稱，推動金價上升因素，亦同步支撐股市，包括美元弱勢及減息預期。該行發現，只有泰銖和新加坡元與金價呈現持續正相關，其他亞洲貨幣則與金價呈現弱負相關，可能是由於風險規避時期外資撤離亞洲資產，或者近期居民增持外國避險資產（包括黃金）所致。(rh)



