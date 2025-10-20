20/10/2025 11:32

《外資精點》高盛上調紫金H股目標價25%，第三季業績大致符預期

《經濟通通訊社20日專訊》高盛發表研究報告指出，紫金礦業(02899)今年第三季業績，大致符合該行及市場預期。



高盛上調公司2025至27年盈利預測1%至26%，以反映較高的銅價及金價預測，且包括近日分拆紫金黃金國際(02259)在港上市及收購哈薩克斯坦RG金礦交易完成影響。



該行預計，公司2025至26年將實現約50%的利潤複合增長率，這將由黃金和銅價格上漲以及產量增長推動。



高盛將紫金礦業H股目標價由30元上調至37.5元，增幅25%，維持「買入」評級。(rh)



