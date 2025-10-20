25,854.98
+607.88
(+2.41%)
25,880
+655
(+2.60%)
高水25
9,233.23
+221.26
(+2.46%)
5,945.11
+184.73
(+3.21%)
1,454.20億
3,866.09
+26.33
(+0.686%)
4,550.33
+36.10
(+0.800%)
12,863.53
+174.59
(+1.376%)
2,583.06
+27.74
(+1.09%)
110,146.6900
+1,503.9200
(1.384%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0610
歐元最佳客戶買入價
9.0798
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1638
恒生指數
25,854.98
+607.88
(+2.41%)
期指
高水25
25,880
+655
(+2.60%)
國企指數
9,233.23
+221.26
(+2.46%)
科技指數
5,945.11
+184.73
(+3.21%)
大市成交
1,454.20億
股票
1,253.27億
(86.183%)
窩輪
78.16億
(5.375%)
牛熊證
122.76億
(8.442%)
即時更新：20/10/2025 12:32
可賣空股票總成交
2,752.62億
主板賣空
531.65億
(19.314%)
更新：17/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,123.63億
3,866.09
+26.33
(+0.686%)
滬深300
4,550.33
+36.10
(+0.800%)
深証成指
12,863.53
+174.59
(+1.376%)
MSCI中國A50
2,583.06
+27.74
(+1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
110,146.6900
+1,503.9200
(1.384%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0610
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0798
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1638
要「再平衡」你的派息基金

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

中美博弈升級，談判鬥而不破

最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.20%
公佈日期
17/10/2025 17:00
南韓-失業率
公佈值
2.50%
公佈日期
17/10/2025 07:00
澳洲-失業率
公佈值
4.50%
公佈日期
16/10/2025 08:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,146.69
+1,503.92
+1.384%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,033.7900
+51.2100
+1.286%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2001
+0.0048
+2.432%
更新：20/10/2025 12:30
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
150.6170
-0.2950
-0.195%
TWD 美元/新台幣
30.5703
-0.0516
-0.169%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4114
-0.0133
-0.141%
更新：20/10/2025 12:30
最新
