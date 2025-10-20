20/10/2025 11:35

《外資精點》美銀:金價料升至5000美元，惟料短期整固

《經濟通通訊社20日專訊》美銀預計，金價將在未來12至18個月內升至每盎司5000美元。



美銀發表研究報告指出，由於美國結構性赤字；去全球化帶來的通脹壓力；市場對美聯儲獨立性的擔憂；全球地緣政治緊張局勢持續。該行上調2026年平均金價預測18%至每盎司4329美元，白銀價格預測上調29%至每盎司54.88美元。



報告指出，估計明年投資需求增長與今年類似，可能將金價推高至每盎司5000美元。



不過，該行亦指出，今年9月黃金ETF購買量同比增長880%至140億美元的歷史新高，實物和紙黃金投資總額幾乎翻倍，超過全球股票和固定收益市場的5%，因此提醒投資者市場可能於短期內整固，需關注下跌風險，包括最高法院對特朗普關稅裁決；如經濟數據改善，美聯儲可能轉向鷹派；美國中期選舉結果可能影響特朗普政府實施經濟政策的能力。(rh)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。