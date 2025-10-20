20/10/2025 07:55

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月17日美股反彈，道指升238.37點至46190.61點，因中美貿易緊張緩和及地區銀行股反彈，特朗普確認兩周內將與習近平會晤。



事實要點：

▷ 道指升238.37點收46190.61點，標普500升34.94點，納指升117.44點

▷ 現貨黃金盤中觸及4380美元歷史新高，日內跌2.3%至4223美元

▷ 特朗普確認兩周內將與習近平會晤，美財長計劃與何立峰通話

▷ Zions Bancorp反彈5.8%，Western Alliance升3.1%

▷ 特斯拉升2.5%，蘋果升2%，亞馬遜跌0.7%

《經濟通通訊社20日專訊》雖然美國地區銀行信貸爆雷在上周引發拋售，但中美貿易局勢的最新進展安撫了市場情緒，帶動大市反彈。 美股上周五(17日)收高，三大指數升幅均約0.5%。道指收市升238.37點，或0.52%，報46190.61點；標普500指數升34.94點，或0.53%，報6664.01點；納指升117.44點，或0.52%，報22679.97點。上周四(16日)，由於對不良貸款的擔憂加劇，地區銀行股普遍受壓，引發市場對信貸市場動盪的恐慌 。然而，上周五銀行股普遍反彈，因市場認為信貸事件可能屬於獨立個案，而非系統性危機。Zions Bancorp﻿(US.ZION)日內反彈5.8%，Western Alliance(US.WAL)亦升3.1%。另一方面，中美貿易緊張關係出現緩和跡象，特朗普承認對華100%關稅不可持續，並確認兩周內將晤中國國家主席習近平 。美國財長 貝森特亦計劃與中國副總理何立峰通話，也讓市場對雙方重啟對話抱持希望 。重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.5%，英偉達(US.NVDA)升0.8%，Meta(US.META)升0.7%，蘋果(US.AAPL)升約2%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOGL)升0.7%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.7%。*美元兌日圓先跌後回升*美匯指數日內微升0.1%，報98.43。 美元兌日圓匯率先跌後回升，一度觸及149.37的低位，日內報150.48，微升0.05%。歐元兌美元匯價在窄幅區間內受壓，於1.168水平附近徘徊，日內報1.166，下跌0.1%。​現貨黃金價格交投於每盎司4361美元附近，盤中曾一度觸及4380美元的歷史新高，日內報每盎司4223美元，下跌2.3%。紐約期金同樣漲勢凌厲，一度升至4392美元，日內報每盎司4233美元，下跌1.6%。​紐約期油價格在每桶57.2美元附近徘徊，升約0.3%，盤中一度跌至56.15美元的低位。布蘭特期油亦表現疲弱，報約每桶61.34美元，日內微升0.4%。(jf)