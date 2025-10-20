直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期反彈逾600點
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期反彈逾600點
25,884.46
+637.36
(+2.52%)
25,945
+720
(+2.85%)
高水61
9,265.63
+253.66
(+2.81%)
5,984.80
+224.42
(+3.90%)
42.05億
3,865.55
+25.79
(+0.672%)
4,558.24
+44.01
(+0.975%)
12,877.70
+188.76
(+1.488%)
2,581.64
+26.32
(+1.03%)
107,959.6700
-683.1000
(-0.629%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0615
歐元最佳客戶買入價
9.0778
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1560
恒生指數
25,884.46
+637.36
(+2.52%)
期指
高水61
25,945
+720
(+2.85%)
國企指數
9,265.63
+253.66
(+2.81%)
科技指數
5,984.80
+224.42
(+3.90%)
大市成交
42.05億
股票
42.05億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：20/10/2025 09:27
可賣空股票總成交
2,752.62億
主板賣空
531.65億
(19.314%)
更新：17/10/2025 16:59
上証指數
成交：76.80億
3,865.55
+25.79
(+0.672%)
滬深300
4,558.24
+44.01
(+0.975%)
深証成指
12,877.70
+188.76
(+1.488%)
MSCI中國A50
2,581.64
+26.32
(+1.03%)
比特幣
資料由Binance提供
107,959.6700
-683.1000
(-0.629%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0615
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0778
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1560
30
十一月
etnet專輯

貨幣攻略

大國博弈

美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.4163
-0.0085
-0.090%
CAD 美元/加元
1.4010
-0.0006
-0.041%
SGD 美元/坡元
1.2952
-0.0003
-0.020%
更新：20/10/2025 09:25
即將公佈經濟數據
中國-70大中城市新樓房價(月率)
即將公佈
20/10/2025 09:30
前值
-0.30%
市場預測
--
中國-工業生產(年率)
即將公佈
20/10/2025 10:00
前值
5.20%
市場預測
5.00%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
107,959.67
-683.10
-0.629%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,942.9800
-39.6000
-0.994%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.6463
-0.0064
-0.981%
更新：20/10/2025 09:25
