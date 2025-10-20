20/10/2025 09:05

香港股票分析師協會鄧聲興2025年10月20日建議買入SPDR金(02840)與中國財險(02328)，前者受惠美聯儲降息預期及地緣風險，後者前三季淨利潤預增40%-60%至374.5億-428億元人民幣。



事實要點：

▷ 中國財險2025前三季淨利潤預達374.5億-428億元（同比增40%-60%）

▷ SPDR黃金ETF 9月資金流入創三年單月新高

▷ 中國旺旺2024/2025年度股東應佔盈利43.36億元（同比增8.6%）

▷ 深圳高速2025上半年股東應佔盈利9.60億元（同比增24%）

▷ 中國旺旺海外業務覆蓋超70國，深圳高速風電裝機668兆瓦 More ▼ Less ▲

香港股票分析師協會鄧聲興：薦買SPDR金、中國財險SPDR金(02840)：美聯儲局主席鮑威爾釋放鴿派訊號，市場預期本月底降息25基點機率接近100%，此舉將顯著降低持有非孳息資產黃金的機會成本。同時中美貿易緊張持續升級，美國威脅對華加徵100%關稅，中國亦對5家美企實施反制，地緣風險推動避險資金湧向黃金。SPDR黃金ETF作為聯交所上市的實物黃金基金，直接持有金錠資產，價格與倫敦金價緊密掛勾，提供透明高效的黃金曝險渠道。數據顯示9月黃金ETF錄得三年最大單月資金流入，反映機構與散戶正積極透過此類產品進行資產重配。隨著實際收益率走低與AI股估值偏高，資金從傳統股債市場向黃金轉移的趨勢有望延續，各國央行持續購金與去美元化進程更為金價構築長期支撐。年內黃金表現全面跑贏主要股債指數，既體現其對沖風險的核心價值，其低相關性特性更使之成為優質分散化工具，建議投資者可逢低分批布局。目標價3750.00元，止蝕價2807.00元。（建議時股價：3106.00元）中國財險(02328)：集團發布2025年前三季度業績預告，預計淨利潤將實現同比40%至60%的強勁增長，以2024年同期267.50億元(人民幣．下同)淨利潤計算，今年前三季度淨利潤預計將達374.50億元至428.00億元。這一亮眼表現主要得益於兩大核心因素：承保利潤實現大幅增長，反映公司通過深化保險供給側結構性改革，持續優化經營管理模式，推動業務發展提質增效；同時總投資收益同比增幅顯著，公司在保持流動性安全的基礎上，適度增配具有長期價值的優質權益類資產，充分受益於前三季度資本市場的上行走勢。公司近年積極推動業務結構轉型，強化風險定價能力與理賠成本管控，承保環節盈利能力持續改善。在投資策略方面，公司把握資本市場機遇，加大優質股權資產配置比例，投資收益對整體利潤貢獻度明顯提升。展望未來，中國財險憑藉其穩健的承保業務與卓越的投資管理能力，在行業轉型升級過程中展現出強勁的競爭優勢。投資者應關注其第四季度業務發展趨勢與資產配置策略。目標價22.00元，止蝕價16.60元。（建議時股價：18.66元）《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份）怡發證券張穎群：薦買中國旺旺、深圳高速公路股份中國旺旺(00151)：集團主要業務為在國內從事米果、乳品、飲料、休閒食品及其他相關產品之製造、分銷及銷售，目前為國內米果產品最大的生產商。集團於1982年開始在台灣製造米果，並在1992年開始在國內銷售相關產品。更於2008年3月在香港交易所上市。截至2024/2025年度之全年度業績為營業額235.11億元人民幣，輕微下滑0.3%。但股東應佔盈利則增長8.6%至43.36億元人民幣，期內整體毛利率更增加1個百分點至47.6%。集團重點銷售產品為米果類，包括雪餅（糖衣燒米餅）、仙貝（鹹酥米餅）、小小酥（油炸小食）及其他相關米餅產品。乳品和飲料則包括風味牛奶、常溫酸奶、乳酸飲料、即飲茶咖啡、果汁飲料、運動飲料、涼果粉及奶粉等。休閒產品包括糖果、冰品冰、小饅頭、果凍、豆類及果仁等。另有其他酒類及相關食品等。現時越南工廠為重要的海外生產基地，承接海外訂單，以助力開拓海外市場或業務。同時在泰國、印尼、德國及北美的海外附屬已投入營運。持續探索本土化經營模式，並開發新客戶。整體業務已遍布亞洲、非洲、北美洲、中南美洲，及歐洲內超過70個國家或地區。集團未來繼續充分利用獨特創新研發能力及產能資源，拓寬消費者的年齡層的差異化品牌，以滿足更多元化需求。持續推進可持續發展管理，通過推動無廢工廠，可降低碳排放等措施。目前新興的銷售渠道日漸增加，集團引用多家不同種類的平台，或商家齊展開B2B的經營模式，包括電商平台、母嬰渠道、特通渠道、OEM代工等，以配合消費者購物習慣，更在電商平台上設立自家經營的旗艦店，以直接向消費者銷售產品和提供最新產品。可於現價5.13元附近吸納，中長線可見7.50元，跌穿4.30元止蝕。（上周五建議時股價：5.13元）深圳高速公路股份(00548)：公司主要業務為投資建造、營運及管理內地之收費公路及高速公路，和大環保業務投資，主要是固廢資源化處理及清潔能源。在建造及投資的高速公路中，建立項目前期策劃、工程設計、招標、材料監控及施工建設等整個建造流程和質量監控等，是屬於深圳市國資委直管企業。母公司為同在港交所上市的深圳國際(00152)。集團更是深圳首家同步在香港及上海證券交易所上市，為深圳市內公路上市企業中排名首位。截至2025年6月30日止之半年度業績為營業額39.19億元人民幣，小幅增長4.3%。股東應佔盈利同上升24%至9.60億元人民幣。集團投資建設的高速公路項目均作為省、市的重大建設，並積極承擔城市基建設施和服務，促進產業轉型升級等大型項目的建設。致力提升公共服務質量，打造便捷民生環境。在大環保業務上，設立以拓展固廢危廢等環保產業為主的環境公司，再拓展風電等新能源的公司，聚焦清潔能源，及固廢資源化管理等兩大業務。風電裝機容量已經達668兆瓦，擁多個標準風場，及一個裝機容量為3.40MW的自主研發分布式光伏試點項目。垃圾日處理超過6300噸，為超過30多個城市提供有機垃圾處理服務，擁有逾160個固廢處理專利。同時參與多項大型市政工程建設，並大力發展新型城市建設業務。集團擁有全資、控股，及參股二級企業近30餘家，業務遍及全國30多個省市。擁有收費公路項目16個，超過613里。為深圳市超過九成高速路段提供營運服務。另外再投資環保、清潔能源和金融類項目合共18個，並設有投資、建設、運營、環境、城市基礎建設及新能源等多個平台。可於現價7.35元附近吸納，中長線可見10.70元，跌穿6.10元止蝕。（上周五建議時股價：7.35元）《怡發證券有限公司 張穎群》（以上內容不構成怡發證券立場，亦非投資建議。投資者在做出決策前，應考慮風險並諮詢專業投資顧問。）*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。