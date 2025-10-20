20/10/2025 09:18

復興亞洲絲路終止兩附屬公司綜合入帳，料10月底前交表予核數師，續停牌

《經濟通通訊社20日專訊》復興亞洲絲路集團(00274)公布最新復牌進度，股份將繼續暫停買賣。



集團決定將兩家附屬公司從綜合財務報表中終止綜合入帳，其中，由於無力償還逾期貸款且可能在訴訟中敗訴，集團已失去對「湖南西澳」（Westralian Resources集團）的控制權。該公司主要從事黃金開採，去年度佔集團收益及總資產均約三成七，但長期處於虧損。另一方面，因賣方涉及可能影響業務的事件，集團為保障權益，推遲支付收購「樺甸市新亞礦業」的剩餘代價，並認定對其無控制權而終止入帳，因新亞礦業尚未營運，預期對財務無重大影響。



此外，集團表示已完成其他附屬公司的財務部門重組，但新舊員工交接較預期長，部分財務記錄仍在編製，預計所有文件可在10月底前交付核數師。公司提醒投資者買賣其證券時務必審慎。(nw)