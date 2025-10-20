20/10/2025 16:38

《本港經濟》本港今年7至9月失業率為3.9%，高於市場預期

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即2025年7月至9月的臨時數字），經季節性調整的失業率由今年6月至8月的3.7%上升至7月至9月的3.9%，高於市場預期的3.7%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.6%的水平。



與今年6月至8月比較，在7月至9月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中社會工作活動業及建造業有較明顯的升幅。同期，餐飲服務活動業的失業率維持不變，金融業及人類保健活動業的失業率則錄得下跌。各行業的就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。



總就業人數由今年6月至8月的368.06萬人，下跌至今年7月至9月的367.45萬人，減少約6 100人。同期的總勞動人口亦由383.16萬人下跌至383.01人，減少約1500人。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟繼續擴張，預計會為職位增長提供支持。然而，一些行業在經濟轉型中，就業情況仍會繼續面對挑戰。外圍不明朗因素增加，亦可能影響企業的招聘意欲。政府會繼續密切留意勞工市場狀況，並致力促進就業資訊流通，協助市民就業。(ul)