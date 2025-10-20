20/10/2025 08:28

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月20日，特朗普確認兩周內與習近平會晤，稱對華商品加徵100%關稅不可持續；英偉達與台積電在美完成首片AI晶圓製造；阿里、京東暫停穩定幣項目。



事實要點：

▷ 開曼群島對沖基金持美債或達1.85萬億美元（官方數據4230億）

▷ 特朗普控告紐約時報誹謗索賠150億美元

▷ 美股三大指數升約0.5%（道指漲238點至46190點）

▷ 英偉達與台積電合作生產Blackwell架構AI晶圓

▷ 阿里、京東接監管要求暫停穩定幣計劃 More ▼ Less ▲

2025年10月20日【要聞盤點】1、美股周五(17日)收高，三大指數升幅均約0.5%。市場此前對地區銀行的信貸質素憂慮引發拋售，但周五投資者情緒回穩；同時，關於中美貿易局勢的最新進展亦安撫了市場情緒，帶動大市反彈。 道指收市升238.37點，或0.52%，報46190.61點；標普500指數升34.94點，或0.53%，報6664.01點；納指升117.44點，或0.52%，報22679.97點。中國金龍指數跌11點。日經期貨截至上午7時53分升85點。2、美國總統特朗普接受霍士財經新聞訪問時確認，將在兩周內與中國國家主席習近平會面，並直言對所有中國進口商品加徵100%關稅的措施不可持續。此番言論為一度緊張的中美關係帶來緩和跡象。3、美國總統特朗普再次向佛羅里達州聯邦法院對紐約時報及其數名記者提出誹謗訴訟，指控該媒體刊登不實報導，意圖破壞其2024年的競選活動並損害其商業聲譽，索償金額高達150億美元。4、據美國聯儲局研究人員的最新報告，官方數據可能嚴重低估了開曼群島對沖基金持有的美國國債規模。截至2024年底，該地區對沖基金的實際持倉量或高達1.85萬億美元，與美國財政部官方公布的4230億美元相比，存在約1.4萬億美元的龐大差距。5、據美媒AXIOS報導，英偉達與台積電將宣布在美國完成首片晶圓製造，該晶圓將用於生產Blackwell架構人工智能芯片。此里程碑不僅是特朗普政府推動AI技術本土化的首批具體成果，也意味美國在爭奪人工智能未來主導權的競爭中邁出關鍵一步。6、北京時間10月18日上午，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、財政部長貝森特及貿易代表格里爾舉行視訊通話。雙方就雙邊經貿關係中的重要問題進行坦誠、深入及建設性交流，並同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。7、以色列軍方表示，哈馬斯周日於加沙南部向以軍部隊發射反坦克導彈，以軍隨即發動空襲回應。這是停火協議生效後哈馬斯首次成功襲擊以軍，以方指此舉「公然違反停火協議」並誓言堅決回應。哈馬斯武裝派別則稱對拉法地區衝突不知情。8、特朗普擬於下月1日開始對進口中型和重型卡車及零組件徵收25%的關稅，對巴士徵收10%的關稅，同時延長美國汽車製造商享有的一項關鍵關稅優待措施。9、財政司司長陳茂波結束訪美行程，期間參與國際貨幣基金組織及世界銀行年會，並與當地商界領袖及智庫交流。他在網誌總結指出，美方普遍認同中美保持穩定關係，不僅對兩國發展有利，更是全球經濟未來的關鍵所在，各方對此均抱有期待。10、比特幣及其他主要加密貨幣繼續承壓。市場對中美貿易緊張局勢升級及系統性風險的擔憂加劇，導致投資者紛紛拋售風險資產。據彭博數據，比特幣在周五早盤(17日)一度下跌3%，跌穿10.5萬美元的關鍵心理關口。【焦點股】穩定幣概念：阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)- 據英國《金融時報》引述知情人士透露，在接獲中國人民銀行和國家網信辦在內的監管機構要求不得推進的指示後，包括阿里巴巴旗下螞蟻集團及京東集團在內等公司已暫停其穩定幣計劃，反映當局對私營機構發展穩定幣存在憂慮。紫金礦業(02899)- 第三季盈利146億人幣升57%，首三季多賺55%紫金黃金國際(02259)- 第三季賺3.8億美元，首三季賺9億美元比去年全年升88%中國人壽(02628)- 料首三季純利最多1777億人幣，按年增70%中國移動(00941)- 21億元可轉債轉浦發銀行1.5億A股，持股升至逾18%贛鋒鋰業(01772)- 逾4億人幣售易儲44%股權，擬售不逾淨資產10%上市股票小米集團(01810)- 上周五斥4.9億元回購1070萬股，金額創9月回購以來最多順豐控股(06936)- 9月快遞物流業務收入270億人幣，按年升9%德林控股(01709)- 1.5億元購2995台礦機，料年產出175枚比特幣沿海家園(01124)- 股東CIHL擬月底前訂協議售37%股權予TQL，今早復牌映恩生物(09606)- 擬發人民幣股份，上海科創板上市海西新藥(02637)- 上限定價超購3164倍一手分配率1%，暗盤升25%【油金報價】紐約期油下跌0.37%，報每桶56.94美元布倫特期油下跌0.34%，報每桶61.08美元黃金現貨下跌0.30%，報每盎司4334.12美元紐約期金上漲0.82%，報每盎司4247.96美元