20/10/2025 07:56

紫金黃金國際(02259)第三季賺3.8億美元，首三季賺9億美元，比去年全年升88%

《經濟通通訊社20日專訊》紫金黃金國際(02259)公布，截至9月30日止第三季純利3.84億元（美元．下同），相等於今年首三季純利約42.4%，收入14.2億元。該集團指，首三季純利9.05億元，已比去年全年純利升88%，收入34億元，已比去年全年收入升13.7%。



該集團指，在首三季，礦產金32噸，按年升11%，礦產銀升8%，全維持成本為每盎司1574元，較去年的1458元升7.9%，因黃金價格大幅上漲，以金價為計算基準的權益金相應增加所致。於9月底，資產負債比率28.52%，比去年底下降17.76個百分點。



該集團指，第四季度業務展望方面，將抓緊金價上揚時機，努力增產增效，繼續強化成本管控，優化各礦山的黃金選礦回收率，保障新併購的哈薩克斯坦Raygorodok金礦平穩過渡。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告