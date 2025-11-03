20/10/2025 16:59

中銀香港推行「智安存」措施，為客戶提供資金上鎖防護

《經濟通通訊社20日專訊》中銀香港(02388)宣布，推出「智安存」存款保護措施，客戶由即日起可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或親臨分行啟用服務，按自身需要鎖定帳戶內部分或全部存款，為存款提供額外保障。



中銀香港支持「智安存」措施的帳戶類別涵蓋港幣及外幣個人或聯名的儲蓄帳戶、往來帳戶及定期存款帳戶，最低鎖定金額為1萬港元或外幣1000元。受「智安存」保護的存款將無法以任何渠道及方式提取或轉出，亦不能用於任何交易，客戶須親身前往中銀香港分行核實身份後，方可解鎖。經「智安存」鎖定的存款可繼續享有未鎖定資金時的相同利息，兼具利息收益與安全保障。



中銀香港個人金融產品部副總經理張穎思表示，此次推出的「智安存」措施可增強客戶對資金的自我保護能力，有助防止未經授權交易以避免客戶受騙。(bi)