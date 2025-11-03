26,152.33
+245.68
(+0.95%)
26,172
+265
(+1.02%)
高水20
9,261.75
+93.17
(+1.02%)
5,925.25
+17.17
(+0.29%)
1,733.85億
3,973.27
+18.48
(+0.467%)
4,648.90
+8.23
(+0.177%)
13,387.12
+8.91
(+0.067%)
2,652.47
+4.06
(+0.15%)
107,464.9100
-3,075.7800
(-2.782%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0940
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
8.9834
英鎊最佳客戶買入價
10.2333
日圓最佳客戶買入價
5.0568
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,152.33
+245.68
(+0.95%)
期指
高水20
26,172
+265
(+1.02%)
國企指數
9,261.75
+93.17
(+1.02%)
科技指數
5,925.25
+17.17
(+0.29%)
大市成交
1,733.85億
股票
1,548.49億
(89.310%)
窩輪
68.74億
(3.964%)
牛熊證
116.62億
(6.726%)
即時更新：03/11/2025 14:21
可賣空股票總成交
1,117.88億
主板賣空
212.03億
(18.967%)
半日數據，更新：03/11/2025 12:40
上証指數
成交：8,264.51億
3,973.27
+18.48
(+0.467%)
滬深300
4,648.90
+8.23
(+0.177%)
深証成指
13,387.12
+8.91
(+0.067%)
MSCI中國A50
2,652.47
+4.06
(+0.15%)
比特幣
資料由Binance提供
107,464.9100
-3,075.7800
(-2.782%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0940
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9834
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2333
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0568
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00981 中芯國際00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18
關稅戰

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46
大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.04%
1個月
3.38%
3個月
3.54%
更新：03/11/2025 11:15
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處