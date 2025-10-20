20/10/2025 19:18

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表演講，中國電信公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表演講，及中國電信公布業績，料為周二（21日）市場焦點。



*APEC財長會議舉行，日本央行副總裁發表演講*



各國重要經濟活動方面，亞太經合組織(APEC)財長會議舉行（至22日）。英國財政大臣里夫斯舉行地區投資峰會。周二本港時間12:20pm，日本央行副總裁冰見野良三發表演講。3:00pm，歐洲央行總裁拉加德就氣候變化與能源轉型如何影響宏觀經濟與金融市場發表演講；同一時間，歐洲央行執委連恩發表講話。5:30pm，西班牙央行總裁艾斯克里瓦發表演講。晚上9:00pm，美聯儲理事會支付創新會議舉行，理事沃勒致開幕詞。



數據方面，周二2:00pm（本港時間．下同），日本公布9月工具機訂單。



在本港，明日公布業績的公司有:中國電信(00728)等。



另外，中國今日起召開中共二十屆四中全會（至23日）。美國周五（24日）公布9月消費者物價指數(CPI)。(wa)