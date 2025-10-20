20/10/2025 08:55

財政司司長陳茂波於IMF及世行年會指出，IMF下修2025年全球經濟增長至3.2%，亞洲明年貢獻全球60%增長，高債務經濟體因高利率面臨償債壓力。



▷ IMF下修2025全球經濟增長至3.2%（較去年降0.1%）

▷ 亞洲2025年貢獻全球增長約60%（最大份額）

▷ 高債務經濟體償債壓力增（息率高企）

▷ 亞洲經濟融合促區域GDP增1.4%（中長期）

《經濟通通訊社20日專訊》財政司司長陳茂波發表網誌指，較早前以中國代表團成員身分出席了國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行集團(世行集團)年會。在這次IMF和世行集團的年會上，各方對環球經濟前景有著不少顧慮。*IMF修訂全球經濟增長預測至3.2%*陳茂波提及，在地緣政治風險持續、關稅戰升溫下，環球經濟前景極不明朗，IMF修訂其對今年全球經濟增長預測至3.2%，較去年低0.1個百分點，預計明年增速將進一步放慢至3.1%。全球各地都期望當前緊張的國際貿易形勢可以緩和，讓環球經濟能有較穩定的增長環境。陳茂波透露，年會上另一個焦點，是全球各地不少經濟體正面對上升的債務壓力。一些原本債務水平已高的先進及新興和發展中經濟體，由於息率仍然高企，償還債務的負擔不斷增加，導至市場對其公共財政長遠的可持續性，有著愈來愈大的憂慮；加上經濟增長放緩，兩者疊加，將壓縮各地政府增加公共開支的空間，影響社會民生。*產業鏈和供應鏈正重新組合，料全球經濟未來仍在曲折中前進*陳茂波指出，面對貿易衝突，全球經濟展現出一定韌性，產業鏈和供應鏈正在重新組合，區域合作的勢態加強。亞洲國家正調整經濟結構、擴大內需，也加強區內貿易聯動；中長期而言，亞洲區的經濟融合將使整個地區的生產總值增長多1.4%。事實上，整個亞洲在今年和明年，預計將繼續為全球增長作出最大份額的貢獻，約達到60%。陳茂波預計，未來一段時間，全球經濟仍會在曲折中前進。經濟全球化正在探索新的模式，區域經濟融合正有加快的勢頭，但可以肯定的是，相互尊重、合作共贏是成功發展的客觀規律。面對分歧仍須努力通過溝通對話、促進相互理解，積極尋找最大公約數。(jl)