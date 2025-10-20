20/10/2025 11:26
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息報3.58厘創兩周高
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息連升三日，升4.69基點，報3.57857厘，創10月6日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.60613厘，升1.44基點。
隔夜息報3.78393厘，升16.869基點；一周拆息升16.786基點，報3.69976厘，兩周則升18.048基點，報3.71238厘。長息方面，六個月拆息升0.143基點，報3.4306厘，一年期則升0.084基點，報3.33024厘。
港元匯價今日在7.7667 -7.7689之間上落，最新報7.7668 。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.78393厘，升16.869基點；一周拆息升16.786基點，報3.69976厘，兩周則升18.048基點，報3.71238厘。長息方面，六個月拆息升0.143基點，報3.4306厘，一年期則升0.084基點，報3.33024厘。
港元匯價今日在7.7667 -7.7689之間上落，最新報7.7668 。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.78393
|+16.869
|一周
|3.69976
|+16.786
|兩周
|3.71238
|+18.048
|一個月
|3.57857
|+4.69
|兩個月
|3.54714
|+0.232
|三個月
|3.60613
|+1.44
|六個月
|3.4306
|+0.143
|一年
|3.33024
|+0.084
資料來源：香港銀行公會